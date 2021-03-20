Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle lise öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Milli Şairimizi daha iyi tanımaları ve gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması amacıyla "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi. Resim Yarışmasında birinci Saffet Şeker Orta Okulu öğrencisi Ecrin Su Mercan, ikinci Yavuz Sultan Selim Ortaokul öğrencisi Eylül Özgül ve üçüncü olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencisi Sude Çİftçi dereceye girdi. Liseler arasında düzenlenen Kompozisyon Yarışmasında Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Çiçek dereceye girdi. Öğrencilere İlçe Müftüsü Mustafa Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ödüllerini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı