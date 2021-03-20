Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

20.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:00
Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle lise öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle lise öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Milli Şairimizi daha iyi tanımaları ve gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması amacıyla "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi. Resim Yarışmasında birinci Saffet Şeker Orta Okulu öğrencisi Ecrin Su Mercan, ikinci Yavuz Sultan Selim Ortaokul öğrencisi Eylül Özgül ve üçüncü olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencisi Sude Çİftçi dereceye girdi. Liseler arasında düzenlenen Kompozisyon Yarışmasında Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Çiçek dereceye girdi. Öğrencilere İlçe Müftüsü Mustafa Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ödüllerini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Bige Önal Guy Ritchie Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 11:01:47. #1.15#
title