Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinlikleri kapsamında satranç, voleybol ve futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinlikleri kapsamında satranç, voleybol ve futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize kupa ve madalyalarını Kaymakamımız Salih Sak ve daire amirlerimizle birlikte verdik. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor dereceye girenleri kutluyorum. Gençlerimizin geleceği için ilçemizde spor yatırımlarına her zaman ağırlık vereceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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