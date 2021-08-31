Dereceye Giren Öğrenciler Belediyemizi Ziyaret Etti
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Dereceye Giren Öğrenciler Belediyemizi Ziyaret Etti

Dereceye Giren Öğrenciler Belediyemizi Ziyaret Etti
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Dereceye Giren Öğrenciler Belediyemizi Ziyaret Etti YKS (TYT - AYT) birincisi Helin AYBİ, LGS İl birincisi Nurcan TÜNGÜR ve LGS İl üçüncüsü Ruken Taniş belediyemize ziyarette bulundu.

Dereceye Giren Öğrenciler Belediyemizi Ziyaret Etti

YKS (TYT - AYT) birincisi Helin AYBİ, LGS İl birincisi Nurcan TÜNGÜR ve LGS İl üçüncüsü Ruken Taniş belediyemize ziyarette bulundu. Eş Başkanlarımız, dereceye giren öğrencilerimizi başarılarında dolayı tebrik edip, ödüllendirdi.

Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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