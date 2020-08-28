Derece yapan öğrencilere ödül verildi Siirt'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında derece yapan öğrencilere ödül verildi.

Siirt'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında derece yapan öğrencilere ödül verildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Siirt'in eğitimde daha da iyi yerlere geleceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Hep beraber gördük ki Siirt çok iyi mesafe kat etti. Okul öncesi, ilk, orta ve lisede tüm çocuklarımızı yetiştireceğiz, sosyal kültürel başarılarını artıracağız ve onlar sayesinde ilimizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Bizim bu evlatlarımız her birisi bir şehri kurtarır, her birisi bir ülkeyi kurtarır. Bütün gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek hayata hazırlayacağız. Öğrenciler bizim geleceğimizdir, onlara güveniyoruz. Kazandığınız okullarda her istediğinizi yapacak güçtesiniz, ama sadece çalışarak."

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de kurum olarak tüm imkanları zorlayarak gelecek sene başarı çıtasını daha da yükselteceklerini aktardı.

Ölçme ve Değerlendirme birimi tarafından sınav istatistiği ile ilgili sunum yapılan toplantı, derece yapan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA