Derebucak'taki camilerde ve parklarda dezenfeksiyon çalışması tamamlandı Konya'nın Derebucak ilçesindeki camilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler kapsamında yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesindeki camilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler kapsamında yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan Merkez Cami ile Kuba Camii ve Musalla Camisi'nde, Derebucak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Öte yandan, belediye ekiplerinin benzer çalışmalarının, izin günlerinde sokağa çıkan çocukların oynamak için gittikleri parklarda da gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA