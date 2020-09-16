Derebucak'ta yeni eğitim yılı toplantısı
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Derebucak'ta yeni eğitim yılı toplantısı

Derebucak ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olmasından dolayısıyla kaymakamlıkta toplantı düzenlendi.

Derebucak'ta yeni eğitim yılı toplantısı
16.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:48

Derebucak ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olmasından dolayısıyla kaymakamlıkta toplantı düzenlendi.

Derebucak Kaymakamı Hamza Selçuk'un başkanlık ettiği toplantıda 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yürütülecek eğitim çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında okullarda alınması gereken tedbirler ile uyulması gerekli kurallara ilişkin kararlar da alındı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğtim Müdürü Bilal Akçay, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr.Mehmet Kendir, Hastane Müdür Vekili Muzaffer Yapıcı,Şube Müdür V.Mehmet Güneş ile okulların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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