Derebucak'ta vefakar öğretmenler mesaide Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt genelinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları vefa ve destek grubunda gönüllü olarak görev yapan öğretmenler...

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt genelinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları vefa ve destek grubunda gönüllü olarak görev yapan öğretmenler tarafından karşılanıyor.

Derebucak ilçesinde, Valilik ve Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarının çalışmalarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler de katılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, ilçede görev yapan okul idarecileri, öğretmenler ve personeller, vefa ve sosyal destek grubu telefonlarına vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirebilmek için ev ev ziyaretler gerçekleştiriyor.

Yaşlı ile hasta vatandaşların adreslerine giden eğitim camiası mensupları, çarşı pazar alışverişinden, gıda, ekmek ve ilaç ihtiyacına kadar her türlü isteği yerine getirebilmek için seferber oluyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları da aynı kapsamda evlere getirilerek sahiplerine teslim ediliyor.

Kaynak: AA