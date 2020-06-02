Derebucak'ta vefa ve sosyal destek grubu üyesi öğretmenler mesaide Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla oluşturulan vefa ve destek gruplarında yer alan öğretmenlerin mesaisini sürdürdüğü bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla oluşturulan vefa ve destek gruplarında yer alan öğretmenlerin mesaisini sürdürdüğü bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarının ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları devam ettirdiğini söyledi.

Vefa ve sosyal destek gruplarında yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki idareci, öğretmen ve personellerin 65 yaş ve üstü vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere adeta seferber olduğunu aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Eğitim camiası mensuplarımız gönüllü olarak yürüttüğü bu çalışmalarla toplumsal bir dayanışma örneği sergiliyor. Yürütülen bu anlamlı mesaide idareciler olarak bizler de yer alıyoruz. Vefa ve sosyal destek gruplarında görev alan personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayat eve sığar diyerek, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sağlık dolu uzun ömürler diliyorum. Sizler evinizde kalın, bizler sizlerin her türlü ihtiyaç noktasında yanınızda olmaya devam edeceğiz, diyorum."

Kaynak: AA