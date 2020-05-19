Derebucak'ta Türk bayrağı dağıtıldı
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Derebucak'ta Türk bayrağı dağıtıldı

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Derebucak'ta Türk bayrağı dağıtıldı
19.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:48

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Derebucak Belediye Başkanı Kısa, beraberindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Güneş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Emniyet Amiri Mehmet Şen ile birlikte ilçe merkezinde faaliyet göstermesine izin verilen bazı esnafı ziyaret etti.

Kısa, ekmek ihtiyacı ve alışveriş için evlerinden çıkan, sokaklarda karşılaştığı vatandaşlara da Türk bayrağı dağıttı.

Başkan Kısa, Türk bayrağı verdiği vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile birlikte bugün akşam balkonlardan okunacak İstiklal Marşı'nı hatırlatarak, "Tüm ilçemiz halkını evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz."dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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