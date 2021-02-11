Derebucak'ta tüm okullara "okulum temiz sertifikası"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Derebucak'ta tüm okullara "okulum temiz sertifikası"

11.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:14
Derebucak'ta tüm okullara

Derebucak ilçesinde, "okulum temiz sertifikası" almaya hak kazanan eğitim kurumlarına belgeleri verildi.

Derebucak ilçesinde, "okulum temiz sertifikası" almaya hak kazanan eğitim kurumlarına belgeleri verildi.

İlçede, "okulum temiz serfitika" töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ortaklaşa imzalanan "eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü" kapsamında işyeri sağlık ve güvenlik birimi denetçileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde tüm kriterleri yerine getirerek, "okulum temiz sertifikası" almaya hak kazanan eğitim kurumları belirlendi.

Bu okullara belgeleri törene katılan İlçe Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır tarafından verildi. Törende konuşan Gökçayır, hijyen ve enfeksiyon hususlarında sorumluluklarını yerine getirdikleri için okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da konuşmasında, bu salgın döneminde okulların temizlik ve hijyenine daha fazla önem verdiklerinin altını çizerek, bu sayede ilçedeki tüm eğitim kurumlarının "okulum temiz sertifikası" almaya hak kazandıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Seren Serengil Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derebucak'ta tüm okullara "okulum temiz sertifikası" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:15:50. #1.15#
title