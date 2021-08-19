Derebucak'ta tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı
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Derebucak'ta tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı

Derebucak'ta tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Derebucak ilçesine gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesine gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Derebucak Devlet Hastanesi'nde görevli aşı ekiplerince, ilçedeki tarım alanlarında mesai yapan tarım işçileri, kaldıkları çadırlarda aşılandı.

Aşı ekipleri, mevsimlik işçilere salgın ve aşının hastalıkla mücadeledeki etkisiyle ilgili bilgilendirme yaparken, aşı karşıtı olan bazı tarım işçilerini de ikna ederek aşılarını yaptı.

Tarım alanlarında yürütülen aşılama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada ise ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin aşılarının mobil ekiplerce tamamlandığı bildirildi.

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Derebucak'ta tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı
Derebucak'ta tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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