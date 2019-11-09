Derebucak'ta tarihi Geydeş Camisi'nin restoresi tamamlandı

09.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:32

Derebucak ilçesinde, bir süre önce başlayan tarihi caminin restorasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.



Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Göynem Mahallesi'nde bulunan tarihi ve halk arasında "Geydeş Camisi" olarak bilinen Göynem Eski Cami'nin restore çalışmalarının bitirildiğini söyledi.

Başkan Kısa, proje ve restorasyon çalışmalarını yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Göynem Mahallemizde yer alan ve 19. ve 20. yüzyılda yapılan cami örneklerinden olan ibadethanemiz kare planlı, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Tarihi ibadethanemizde yürütülen proje çalışmalarının sona ermesinin ardından başlayan restorasyon çalışmaları da tamamlanmıştır. Bu anlamda, Mevlit Kandilini Göynem Mahallesi sakinlerimizle birlikte eda ettiğimiz bu camimizin restorasyonunun bitirilmiş olmasının halkımızla beraber memnuniyetini yaşamaktayız. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA