Derebucak'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Konya'nın Derebucak ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı yer yer 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle, ilçe merkezinde bazı noktalarda ağaçların devrildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yaşanan fırtına sebebiyle yerinden sökülerek devrilen ağaçların belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kaldırıldığını ve şehir merkezinde fırtına sonrası başlatılan temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar