Derebucak'ta okulların çatı bakım çalışmaları tamamlandı
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Derebucak'ta okulların çatı bakım çalışmaları tamamlandı

10.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:42
Derebucak'ta okulların çatı bakım çalışmaları tamamlandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan okulların çatı bakım ve onarımlarının kış mevsimi gelmeden tamamlandığı bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan okulların çatı bakım ve onarımlarının kış mevsimi gelmeden tamamlandığı bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bulunan ve bakım ve onarım gerektiren okulların çatılarının yenilendiğini belirtti.

Akçay, açıklamasında, "Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinde iken, onların eğitim gördüğü okul hizmet binalarımızın çatılarının bakım ve onarımlarını kış dönemi gelmeden tamamlamış bulunuyoruz. Okullarımızda yürütülen çalışmaları, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri için de çok önemli görüyoruz. Bu anlamda, ilçemizde gerçekleştirilen çalışmalara destek ve katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ilçe Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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