Derebucak'ta okullara spor malzemesi ve ekipman desteği

Derebucak ilçesinde eğitim kurumlarına spor malzemesi ve ekipman desteği sağlandığı bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bulunan okullara basketbol, voleybol, futbol, hentbol, badminton, kale fileleri ve sporla ilgili diğer malzemelerin dağıtımının yapıldığını belirtti.

Sportif faaliyetlerin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirtip bölgedeki okulları her alanda olduğu gibi sporda da daha etkin bir hale getirmek arzusu içerisinde olduklarının altını çizen Akçay, şunları söyledi:

"Her yıl okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını gidererek öğrencilerimizin daha güzel ve sağlıklı koşullarda eğitim almaları için çalışıyoruz. Bu desteklerimize şimdi spor malzemelerini de ekledik. Çünkü sağlıklı nesiller için sporun ne denli önemli olduğunun farkındayız. Spor malzemelerimizin Gençlik ve Spor Müdürümüz Mehmet Güneş Bay ile birlikte teslimini yaptık."