Derebucak'ta LGS ve YKS ilçe birincisi öğrenciler bisikletle ödüllendirildi Konya'nın Derebucak ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçe birincisi olan öğrenciler, bisikletle ödüllendirildi, çeşitli hediyeler verildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçe birincisi olan öğrenciler, bisikletle ödüllendirildi, çeşitli hediyeler verildi.

2020 yılı LGS'de ilçe birincisi olan Şehir Hüseyin Albaşgil Ortaokulu öğrencisi Erva Seren Çiftçi ile YKS'de ilçe birincisi olan Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Esra Katırcı'ya ilçe kaymakamlığında düzenlenen törende bisiklet ve hediyeleri İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay tarafından verildi.

İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk, Derebucak ilçesinin gururu olan öğrencileri elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederken, "Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarla dolu yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA