Derebucak'ta LGS öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı Konya'nın Derebucak ilçesinde, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak yapılacak sınavlar öncesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılacak LGS öncesinde sınavların yapılacağı okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize sınav esnasında ferah bir ortam sunmak istiyoruz. Bunun için sınav tarihinden önce tüm okullarımızı dezenfekte etmeyi planlıyoruz. Ayrıca tüm okullarımıza dezenfekte makinesi dağıtımını da tamamlamış bulunuyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA