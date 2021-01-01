Derebucak'ta koronavirüs vakaları sıfırlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Derebucak'ta koronavirüs vakaları sıfırlandı

01.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:48
Derebucak'ta koronavirüs vakaları sıfırlandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlandığı bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlandığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamı Hamza Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkının kurallara riayeti neticesinde ilçede koronavirüs vakalarının sıfırlandığını belirtti.

Kaymakam Selçuk, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs Bilim Kurulu ve Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlerin etkisini göstermesi, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilçemizde koronavirüsle mücadelede görev alan tüm kamu çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ve kıymetli vatandaşlarımızın kurallara riayeti neticesinde ilçemizde koronavirüs vakaları sıfırlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu durumu kalıcı hale getirmek için kurallara hep birlikte uymaya devam etmek zorundayız. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmeye devam edelim, maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derebucak'ta koronavirüs vakaları sıfırlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:08:44. #1.15#
title