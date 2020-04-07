Derebucak'ta koronavirüs önlemleri
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Derebucak, Zabıta, Güncel

Derebucak'ta koronavirüs önlemleri

Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:48
Derebucak'ta koronavirüs önlemleri

Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Derebucak Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde satış yapan esnaflara ücretsiz koruyucu eldiven ve maske dağıttı.

Belediye görevlileri ise kontrollü olarak girişlerin sağlandığı pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlara da kurulan stantta giriş ve çıkış esnasında kolonya ve dezenfektan imkanı sağladı.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kesintisiz sürdüğü belirtilirken, oluşturulan temizlik ekipleri tarafından pazar alanının yanısıra cadde ve sokakların da sık sık yıkanıp ilaçlama çalışması yapılarak dezenfekte işlemine tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara 'evde kal' çağrısı da yinelendi.

Kaynak: AA

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