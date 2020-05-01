Derebucak'ta kolonya ve maske dağıtımı tamamlandı
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Derebucak'ta kolonya ve maske dağıtımı tamamlandı

Derebucak'ta kolonya ve maske dağıtımı tamamlandı
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlığımıza bağlı birimler olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülüğümüz ve mahalle muhtarlarımız tarafından Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilçemize 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere gönderilen bin 800 şişe kolonya ve 9 bin koruyucu maskenin dağıtımı, bin 194 adres ziyaret edilerek, çok kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. İlgili birimlerimize de rekor bir sürede bu dağıtımı tamamlamalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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