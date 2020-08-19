Derebucak'ta kaymakam koronavirüs denetiminde Derebucak ilçesinde, İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk koronavirüs denetimleri için sahaya çıktı.

Derebucak ilçesinde, İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk koronavirüs denetimleri için sahaya çıktı.

Kaymakam Selçuk, "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla başlatılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların salgına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe merkezinde ve mahallelerde denetime çıktı.

Selçuk, daire amirlerinin de katıldığı kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, tüm yaşam alanlarını gezerek, karşılaştığı vatandaşları koronavirüse karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda uyardı, bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Selçuk, maske takılması, fiziki mesafeye uyulması ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi konusunda yaptığı uyarılarında, "Lütfen kurallara riayet edelim. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, kamu kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde koronavirüsle mücadele edelim." şeklinde ifadelere yer verdi.

Kaynak: AA