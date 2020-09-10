Derebucak'ta karantinadakiler evden dışarı çıkarsa, yurtlara yerleştirilip ücret alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derebucak'ta karantinadakiler evden dışarı çıkarsa, yurtlara yerleştirilip ücret alınacak

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle evlerde karantina ya da izolasyon işlemi uygulanan kişiler, evlerinin dışına çıkmaları halinde yurtlara yerleştirilerek, ücretleri de kendilerinden tahsil edilecek.

Derebucak'ta karantinadakiler evden dışarı çıkarsa, yurtlara yerleştirilip ücret alınacak
10.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:28

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle evlerde karantina ya da izolasyon işlemi uygulanan kişiler, evlerinin dışına çıkmaları halinde yurtlara yerleştirilerek, ücretleri de kendilerinden tahsil edilecek.

İlçe Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, evde karantinada olması gereken kişilerin ev dışına çıkmaları halinde haklarında idari para cezası uygulanmasının yanında haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusundu bulunulacağı anımsatıldı.

Açıklamada, "Aynı zamanda bugünden itibaren karantina kurallarını ihlal eden kişiler, yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Muharrem İnce Mesut Barzani
Magazin Cüneyt Arkın Deniz Akkaya Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Kocaeli
Şu an buradasınız: Derebucak'ta karantinadakiler evden dışarı çıkarsa, yurtlara yerleştirilip ücret alınacak - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:28:09. #1.15#
title