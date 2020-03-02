Derebucak'ta gençlerin kayak keyfi

02.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:43

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaşayan kayak tutkunu gençler, dağlık alanların yamaç kesimlerini adeta kayak merkezi haline getirdi.



Konya'nın kış döneminde en çok kar yağışı düşen ilçelerinden birisi olan Derebucak'ın dağlık alanları İlkbahar mevsiminin gelmesine rağmen hala karla kaplı halde bulunuyor. Güneşin yüzünü göstermesi ile hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen ilçede yaşayan aileler ise zaman zaman yakınlardaki dağlık alanlara çıkarak beyaz örtü altında piknik yapmanın keyfini çıkarıyor. Piknik esnasında dağlık alanların eğimli yamaç alanlarında kayak keyfi yaşayan çocuklar ve gençler ise renkli görüntüler oluşturuyor. Yanlarında getirdikleri naylon, branda, çuval ve iç lastikleri ile kar örtüsü üzerinde kayarak adrenalin yaşayan kayak tutkunu gençler, zaman zaman bu esnada kar üzerine savrularak küçük kazalar da yaşıyor. Kayak keyfi yaşayan bazı gençler bu adrenalin dolu dakikaları selfie çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor.



Kayak tutkunu gençler, bin 700 metre yükseltiye sahip dağlık alanlardaki yamaç kesimlerde kayak keyfi yaşamanın çok keyifli olduğunu belirtirken, ilçenin bu güzel yönünün de görülmesini ve özellikle kar örtüsüyle kaplı ilkbahar döneminde yöreye gelinerek herkesin bu tadı yaşaması gerektiğini dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA