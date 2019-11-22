Derebucak'ta eğitimcilere uyuşturucu konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

22.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:56

Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Konya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karar gereği, Derebucak ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenlere "Uyuşturucu Kullanımının Tesbiti ve Kullanıcı Şahısların Profili" başlıklı bilgilendirme semineri verildi.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunun toplantı salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren programda, yapılan sunumların ardından katılımcıların yönelttiği sorular cevaplandırıldı.

Kaynak: AA