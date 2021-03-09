Derebucak'ta "dinamik denetim modeli" denetimleri sürüyor
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Derebucak'ta "dinamik denetim modeli" denetimleri sürüyor

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:44
Derebucak'ta

Konya'nın Derebucak ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

"Dinamik denetim modeli" süreci kapsamında Derebucak İlçe Kaymakamlığı'nın direktifleri ile Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçede faaliyet gösteren okul servisleri ile toplu taşıma araçlarını denetledi.

Kontrol noktalarında yapılan uygulamada durdurulan okul servisleri ile toplu taşıma araçları, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi doğrultusunda denetim ve kontrol edildi.

Denetimlerde, ekipler tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi istendi. Araçlarda bu yöndeki eksikliklerin olup olmadığı da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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