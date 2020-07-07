Derebucak'ta depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 4 katlı kamu binası yıkılacak Konya'nın Derebucak ilçesinde, depreme dayanıklı olmadığı tesbit edilen üst katı geçmişte Kaymakamlık lojmanı olarak da kullanılan 4 katlı kamu binasının yıkılması kararı alındı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, depreme dayanıklı olmadığı tesbit edilen üst katı geçmişte Kaymakamlık lojmanı olarak da kullanılan 4 katlı kamu binasının yıkılması kararı alındı.

Derebucak Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, mülkiyeti Konya Valiliği, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan Derebucak ilçe merkezindeki üst katı kaymakamlık lojmanı olan, eski ilçe özel idaresi olarak kullanılan 4 katlı betonarme kargas hizmet binasının, depreme dayanıklı olmadığının belirlenmesi üzerine, yıkılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Karar uyarınca, binanın yıkımının gerçekleştirilmesi için hurda malzemesi karşılığında yıkım ve hafriyat ihalesine çıkıldı. 16 Temmuz günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek ihalenin ardından ihaleyi üstlenecek firma tarafından kamu binasının yıkım çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA