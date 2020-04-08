Derebucak'ta deprem ve selden zarar görenlere devletten yardım eli Konya'nın Derebucak ilçesinde, bu yıl içerisinde yaşanan deprem ve sel felaketlerinden zarar gören kişilere devlet yardım eli uzattı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, bu yıl içerisinde yaşanan deprem ve sel felaketlerinden zarar gören kişilere devlet yardım eli uzattı.

Derebucak Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde Şubat ayında yaşanan deprem ve sel nedeniyle zarar gören vatandaşların hesaplarına yardım ödemeleri aktarıldı.

Bu kapsamda, depremden zarar gördüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Konya İl Müdürlüğünün incelemeleri sonrasında tesbit edilen Göynem, Pınarbaşı, Durak ve Tepearası mahallelerinde ikamet eden 17 aileye toplam 25 bin lira, selden zarar gördüğü belirlenen Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 9 aileye ise toplam 11 bin 250 liralık yardımda bulunuldu.

Derebucak'ta 6 Şubat'ta aşırı yağışlar sonrasında yöredeki ekili alanlar ve bazı evler sular altında kalmış, bazı vatandaşların ekili tarlaları ve evleri bundan zarar görmüştü. İlçede 23 Şubat'ta ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 10 hasarlı bina tesbit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA