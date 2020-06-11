Derebucak'ta çilek hasadı başladı Derebucak ilçesinde çilek bahçelerinde hasadın başladığı bildirildi.

Derebucak ilçesinde çilek bahçelerinde hasadın başladığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede Gembos Ovası'nda son yıllarda çilek üretiminin önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Yörede yetiştirilen çileklerin hasat edilerek toplanmaya başlandığını vurgulayan Başkan Kısa, ilçede 600 dekar alanda yıllık 2 bin ton albion cinsi sofralık çilek üretildiğini belirtti.

Kısa, çileğin kilogram fiyatının 8 lirayı bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem çiftçilerimiz hem de bizler bu durumdan oldukça memnunuz. Ürettiğimiz çileğin lezzet ve aromasından alıcılar da çok memnun. İlçemizin rakımının yüksek olması, gece gündüz sıcaklıkları arasında yüksek fark olması ürünümüzün aromasını daha da artırmaktadır. Dolayısıyla çileğimiz Konya bölgesinde artık bilinir ve tanınır noktalara gelmiştir. Bu anlamda, çilek üretimimizin bu noktalara gelmesinde Konya Büyükşehir Belediyemizin tarımsal desteklemelerinin önemi çok büyüktür. Hemen hemen ilçemizdeki tüm çilek üreticilerimiz de bu desteklemelerden istifade etmişlerdir. Derebucak merkez ve Gembos ovasında mesai yapan çilek bahçelerinde üreticilerimizle yaptığı ziyarette bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ilçem adına yaptığı destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA