Derebucak'ta çiftçilere ceviz fidanı desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derebucak'ta çiftçilere ceviz fidanı desteği

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Derebucak'ta çiftçilere ceviz fidanı desteği

Konya'nın Derebucak ilçesinde, çiftçilere ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, çiftçilere ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde çiftçilik yapan üreticilere ceviz fidanı desteğinde bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda ilçeye gönderilen ceviz fidanlarının dağıtımının gerçekleştirildiğini vurgulayan Kısa, "Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Mustafa Yazlık Bey'e ilçem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, bu destekle ilçemizde ceviz üretim sahalarımız daha da genişleyecektir. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derebucak'ta çiftçilere ceviz fidanı desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:49:45. #1.14#
title