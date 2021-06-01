Derebucak'ta bisiklete binme etkinliği
Derebucak ilçesinde, eğitim camiası mensupları ve öğrenciler düzenlenen bisiklete binme etkinliğinde pedal çevirdi.
Derebucak ilçesinde, eğitim camiası mensupları ve öğrenciler düzenlenen bisiklete binme etkinliğinde pedal çevirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü liderliği ve koordinasyonuyla ilçede 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde bisiklete binme etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Şube Müdürü Mehmet Güneş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İskender Kaplan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte pedal çevirdi.
Akçay, "Hayat boyu öğrenme haftası kutlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar