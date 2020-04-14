Derebucak'ta belediyeden sağlık çalışanlarına hijyen tulumu desteği Derebucak ilçesinde, Belediye tarafından sağlık çalışanlarına ücretsiz hijyen tulumu desteğinde bulunuldu.

Derebucak ilçesinde, Belediye tarafından sağlık çalışanlarına ücretsiz hijyen tulumu desteğinde bulunuldu.

Derebucak Belediye Başkanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında mesai şartları giderek artan 112 acil istasyon ve acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarını bu zorlu günlerde unutmadığını gösterdi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın talimatıyla İlçe Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servis İstasyonu görevlileri tarafından kullanılmak üzere hijyen tulumu dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında devlet hastanesindeki acil servis ile 112 acil servis istasyonunda görev yapan sağlık personeline hijyen tulumu desteğinde bulunduklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarımıza bu zorlu süreçte verdikleri hizmetten dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu dönemde de Belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Allah'ım hepsine kolaylıklar versin. Kurum olarak süreçte sağlık çalışanlarımız için çok önemli bir koruyucu kıyafet haline gelen tulumlardan temin ederek kullanımlarına sunduk." dedi.

Kaynak: AA