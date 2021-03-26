Derebucak'ta bazı öğretmenlere başarı belgesi verildi
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Derebucak'ta bazı öğretmenlere başarı belgesi verildi

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Derebucak'ta bazı öğretmenlere başarı belgesi verildi

Derebucak ilçesinde, başarılarıyla takdir toplayan eğitim camiası mensuplarına kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.

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Derebucak ilçesinde, başarılarıyla takdir toplayan eğitim camiası mensuplarına kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.

Derebucak Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle başarı belgesine layık görülen bazı öğretmenleri makamında kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay'ın da eşlik ettiği kabulde, Kaymakam Gökçayır öğretmenlere hizmetlerinden teşekkür ederek, "Görev ve sorumluluklarını özveri içinde yerine getireceklerinden şüphe duymadığımız öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi birer birey olmalarında aileleri ile çok önemli rol üstlenmektedirler. Başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Öğretmenlere belgeleri Kaymakam Gökçayır ve Akçay tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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