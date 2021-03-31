Derebucak'ta "afet farkındalık eğitimi" seferberliği
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Derebucak'ta "afet farkındalık eğitimi" seferberliği

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Derebucak'ta 'afet farkındalık eğitimi' seferberliği

Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitim camiası mensuplarına "afet farkındalık eğitimi" verilmeye başlandı.

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Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitim camiası mensuplarına "afet farkındalık eğitimi" verilmeye başlandı.

Derebucak Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatarak, tüm illerde "afet eğitim seferberliği" başlatıldığını belirtti.

Afete hazırlık yılı kapsamında afet farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Derebucak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli personele "afet farkındalık eğitimi" verildiğini vurgulayan Akçay, bu eğitimin ilçede görev yapan tüm idareci, öğretmen ve personellere de verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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