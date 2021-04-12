Derebucak'ta 311 haneye 331 bin 500 liralık ramazan yardımı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Derebucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bazı ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunulduğu bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Derebucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bazı ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunulduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, vakıf tarafından 311 haneye 331 bin 500 lira tutarında Ramazan ayı yardımı yapıldığı belirtildi.

Yardımların 7 Nisan'da vatandaşların hesabına yattığına ilişkin bilginin verildiği açıklamada, "Ramazan ayı yardımı hane bazlı olup, 2022 yaşlılık aylığı alanlara, 2022 yüzde 40, yüzde70 engelli raporu olanlara, 2022 yüzde 70 ve üzeri raporu olanlara, evde bakım aylığı olan yatalak hastalara, eşi vefat etmiş kadınlar maaşı alanlara, hiç geliri olmayanlara, eşinden boşanmış çocuğuyla yaşayanlara, şartlı eğitim ve şartlı çocuk yardımı alanlara nakdi yardım yapılmıştır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar