Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk göreve başladı - Haberler
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Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk göreve başladı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk göreve başladı

Derebucak Kaymakamlığı'na vekaleten atanan Ömer Levent Türk göreve başladı.

Derebucak Kaymakamlığı'na vekaleten atanan Ömer Levent Türk göreve başladı.

Kaymakam Türk, görevine başlamasının ardından makamında "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Görev süresinin dolmasının ardından ilçeden ayrılan Kaymakam Vekili Hasan İnanç Gökçayır'ın yerine İçişleri Bakanlığı onayı ile Derebucak Kaymakam Vekili olarak Ömer Levent Türk görevlendirilmişti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Türk, Güncel, Haberler

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