Derebucak Kaymakamı Doğan, vefa sosyal destek gruplarıyla yemekte buluştu
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Derebucak Kaymakamı Doğan, vefa sosyal destek gruplarıyla yemekte buluştu

Konya'nın alınan tedbir ve önlemlerle bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeyen ilçesi Derebucak'taki vefa ve sosyal destek grupları onuruna, Kaymakam Coşkun Doğan tarafından yemek verildi.

Derebucak Kaymakamı Doğan, vefa sosyal destek gruplarıyla yemekte buluştu
20.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:00

Konya'nın alınan tedbir ve önlemlerle bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeyen ilçesi Derebucak'taki vefa ve sosyal destek grupları onuruna, Kaymakam Coşkun Doğan tarafından yemek verildi.

Beyşehir Öğretmenevi'nde verilen yemekte konuşan Doğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede devletin ulusal bazda aldığı tedbirleri kendilerinin de ilçe özelinde aldığını belirtti.

Doğan, "İlçemizde vefa sosyal destek grubuna bağlı sizlerin de içerisinde bulunduğu toplam 4 adet alt çalışma grubu kurduk. Bu grupla beraber gece,gündüz demeden tüm vatandaşlarımızın yanında olduk. İlaç isteyene ilaç, ekmek isteyene ekmek gönderdik, maaşı bitenin parasını çektik teslim ettik, pazar ihtiyacını karşıladık vatandaşlarımızın. Tabiri caizse Derebucak'ta Kaymakamlık olarak sosyal devletin en güzel görüntüsünü çizdik." dedi.

İlçede hiçbir vakanın görülmemesinin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir vaka olmadan hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabi bunda siz vefa sosyal destek gruplarının emeği yadsınamaz derecede büyüktür. Allah hepinizden razı olsun. Bugün burada tüm arkadaşlarım gönüllü şekilde çalıştılar, emniyetimiz, polisimiz, jandarmamız, muhtarlarımız, Milli Eğitim mensuplarımız, imamlarımız, bu saydığım gruplardan kimse ikramiye almadı, gönüllü olarak çalıştınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum."

Yemeğe, Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker ile Beyşehir ve Derebucak ilçelerinin bazı kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vefa sosyal destek grubu mensubu kamu çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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