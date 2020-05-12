Derebucak Kaymakamı Doğan, kolluk kuvvetlerinin yol uygulamasını denetledi Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında giriş çıkışın yasak olduğu Konya'nın Antalya sınırında kolluk kuvvetlerinin yol uygulamalarını denetledi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında giriş çıkışın yasak olduğu Konya'nın Antalya sınırında kolluk kuvvetlerinin yol uygulamalarını denetledi.

Konya'nın Antalya İbradı ile olan il sınırında polislerce yürütülen yol uygulaması faaliyetlerini denetleyen Doğan, vatandaşlara nazik ve kibar olunması hususunda azami derecede dikkatli davranılması, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kurallara uyan ve Gembos Ovası'nda üretim yapan çiftçilere ise yardımcı olunması talimatını verdi ve polis memurlarına kolaylıklar diledi.

Doğan, Antalya il sınırındaki jandarma ekiplerinin yürüttüğü yol uygulamasını da denetlerken, ekiplerin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığına şahit olduğunu vurgulayarak, teşekkür etti.

Kaymakam Doğan, aynı ciddiyet ve disiplin anlayışı içerisinde uygulamaların devam ettirilmesini istedi.

Kaynak: AA