Derebucak Kaymakamı Doğan'a veda yemeği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derebucak Kaymakamı Doğan'a veda yemeği

Derebucak ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine atanan Kaymakam Coşkun Doğan onuruna veda yemeği verildi.

Derebucak Kaymakamı Doğan'a veda yemeği
21.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:16

Derebucak ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine atanan Kaymakam Coşkun Doğan onuruna veda yemeği verildi.

Kaymakamlık tarafından Beyşehir Öğretmenevi'nde verilen yemekte konuşan Doğan, yaklaşık iki yıl süreyle Derebucak ilçesine hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, görevden ayrılırken kaymakamlığın kurumsal bir yapıya bürünmüş olarak bırakmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Doğan, ilçede yaşayan vatandaşlarla yakın ilişkiler kurduklarının altını çizerek, "Kapımız herkese açıktı, hiç kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. İlçemizde tüm kurumları aynı çatı altında topladık. Genel olarak Derebucak'ta elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, hizmetleri nedeniyle Doğan'a teşekkür etti.

Yemeğe, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker ile bazı kurum amirleri, savcı, hakimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Defne Samyeli Huysuz Virjin Öztürk Serengil
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Derebucak Kaymakamı Doğan'a veda yemeği - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:51:04. #1.14#
title