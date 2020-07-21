Derebucak Kaymakamı Doğan'a veda yemeği Derebucak ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine atanan Kaymakam Coşkun Doğan onuruna veda yemeği verildi.

Derebucak ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine atanan Kaymakam Coşkun Doğan onuruna veda yemeği verildi.

Kaymakamlık tarafından Beyşehir Öğretmenevi'nde verilen yemekte konuşan Doğan, yaklaşık iki yıl süreyle Derebucak ilçesine hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, görevden ayrılırken kaymakamlığın kurumsal bir yapıya bürünmüş olarak bırakmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Doğan, ilçede yaşayan vatandaşlarla yakın ilişkiler kurduklarının altını çizerek, "Kapımız herkese açıktı, hiç kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. İlçemizde tüm kurumları aynı çatı altında topladık. Genel olarak Derebucak'ta elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, hizmetleri nedeniyle Doğan'a teşekkür etti.

Yemeğe, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker ile bazı kurum amirleri, savcı, hakimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA