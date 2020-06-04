Derebucak İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır göreve başladı Konya'nın Derebucak ilçesine atanan yeni emniyet amiri göreve başladı.

Konya'nın Derebucak ilçesine atanan yeni emniyet amiri göreve başladı.

Derebucak'ta bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Mehmet Şen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu. Mehmet Şen'den boşalan Derebucak İlçe Emniyet Amirliği görevine ise yine Beyşehir Emniyetinde çeşitli birimlerde uzun yıllardır görev yapan Komiser Yardımcısı Ramazan Çakır atandı. Ramazan Çakır, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği'nde mesaisine başladı. - KONYA

Kaynak: İHA