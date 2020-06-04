Derebucak İlçe Emniyet Amiri göreve başladı Derebucak ilçesine atanan yeni emniyet amiri göreve başladı.

Derebucak ilçesine atanan yeni emniyet amiri göreve başladı.

Derebucak'ta bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Mehmet Şen, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu.

Şen'den boşalan Derebucak İlçe Emniyet Amirliği görevine ise yine Beyşehir Emniyeti'nde uzun yıllardır görev yapan Komiser Yardımcısı Ramazan Çakır atandı.

Çakır, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği'nde mesaisine başladı.

Kaynak: AA