Derebucak beyaza büründü
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Derebucak beyaza büründü

Konya'nın Derebucak ilçesi mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.

12.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:32
Derebucak beyaza büründü

'nın ilçesi mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.


İlçede dünden beri etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla ilçe merkezi ve dış mahallelerinde ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplanırken, kar yağışı saatlerinde etkisini yitirdi.


Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarını üzerinde biriken karları temizlerken, bazıları da beyaz örtünün oluşturduğu manzarayla özçekim yaptı.

Kaynak: AA
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