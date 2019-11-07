Derebucak Belediyesi okul bahçelerini asfaltla kaplıyor

07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:32

Derebucak ilçesinde, Derebucak Belediyesi tarafından okul bahçelerinin asfaltla kaplandığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak Belediyesi tarafından ilçede bulunan eğitim kurumlarının bahçelerine sıcak asfalt dökme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda son olarak Gencek Şehit Orhan Parlakkaya ilk ve ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildiğini aktaran Akçay, yürütülen zemin tesfiye faaliyetinin ardından alanın sıcak asfaltla kaplandığını bildirdi.

Kaynak: AA