Derebucak Belediye Başkanı Kısa'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Konya'da, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
31.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:18
Konya'da, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya 1 aylık maaşını bağışladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında kampanyayı başlattığını duyurmuştu.
Kaynak: AA