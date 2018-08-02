Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dereboyu Caddesinin asfaltı tamamlandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Dereboyu Caddesinin asfaltlama çalışmaları tamamlandığını ifade ederek,"Kilis'te asfaltlama çalışmalarımız sürat le devam ederken bayram öncesi dereboyu caddesinin kaldırımı, peyzaj düzenlemesi ve aydınlatmaları ile tüm eksikleri tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Biz gücümüzü sizden alıyoruz" diye konuştu. - KİLİS