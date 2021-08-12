'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
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'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada

'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - Haberler | Güncel

Bayburt sınırında, 'Derebaşı Virajları' olarak bilinen D-915 yolu, sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

TRABZON-Bayburt sınırında, 'Derebaşı Virajları' olarak bilinen D-915 yolu, sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel ve heyelan anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede, dün etkili olan sağanak sonrası yaşanan heyelan nedeniyle, Trabzon-Bayburt sınırındaki, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı Virajları' olarak bilinen D-915 yolu ulaşıma kapandı. Virajlarda yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, heyelandan son anda kurtuldu. Kapanan yolda iş makinesi destekli çalışma başlatıldı, sel ve heyelan anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde dik yamaçtan önce sel sularının aktığı, ardından da gürültüyle toprak ve taş kütlerinin sürüklenip yola dolduğu görülüyor.


'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada
'Derebaşı Virajları'ndaki heyelan anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez

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