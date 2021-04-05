Dere yataklarına ânında müdahale edildi

İnegöl'de yoğun yağışla birlikte dere seviyeleri ciddi oranda yükseldi.

İnegöl'de yoğun yağışla birlikte dere seviyeleri ciddi oranda yükseldi. Belediye Başkanı Alper Taban, riskli bölgelerde incelemelerde bulunurken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri farklı bölgelerde olası bir dere taşmasına karşı teyakkuzda bekliyor.

İnegöl'de gece başlayan yağmur yağışı etkisini arttırarak devam ederken, yoğun yağış derelerde su seviyesinin aşırı yükselmesine sebep oldu. Yüksek kesimlerden gelerek şehrin içerisinden geçen Bedre ve Kalburt derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonrası İnegöl Belediyesi teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi ve Mesudiye bölgelerinde dere yataklarında incelemelerde bulundu. Şu an riskli bölgelerde İnegöl Belediyesi ekipleri muhtemel bir taşkına karşı tedbir alırken, Bedre ile Kalburt deresi ve Hamamlı ile Çayyaka mahallelerinde ekipler su seviyesini yakından takip ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı