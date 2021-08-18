Dere Yatakları MASKİ İle Güvenli Hale Geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, olası taşkınların önüne geçmek adına Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesinde yürüttüğü dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada dere yatağı üzerinde bulunan zararlı maddelerin sıcak havalarda kötü koku oluşturmasının da önüne geçildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir'in Killik Mahallesinde dere temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere yatağı üzerinde bulunan zararlı maddeler uzaklaştırılarak, suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.

Muhtar hizmetlerden memnun

Tarım arazileri içerisinden geçen derenin önemine vurgu yapan Killik Mahalle Muhtarı Hüseyin Süngü, "Vatandaşlarımızın kış aylarında ve yaz mevsiminde sıkıntı yaşamaması adına MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Alınan önlemler sayesinde çiftçilerimiz rahat edecek. Hizmetlerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler