Dere yatağındaki mağarada mahsur kalan köpek kurtarıldı

26.08.2019 16:04

Bilecik'te dere yatağındaki mağarada mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bahçecik köyünde dere yatağında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri, 15 metrelik yükseklikten mağaraya indi.

Mağaranın içinde mahsur kalan köpek, kurtarma üçgenine alınarak, yatay kurulan ip istasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Köpek, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA