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Dere yatağında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dere yatağında şüpheli ölüm

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü altında bulunan dere yatağında bir vatandaş ve şantiye bekçisi mont gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde dere yatağında hareketsiz yatan kişinin Emre G. (20) olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dere yatağında yaptığı incelemenin ardından, Emre G.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

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