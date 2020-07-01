Dere yatağında mahsur kalan kedi kurtarıldı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ıslah edilen dere yatağına düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ıslah edilen dere yatağına düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı. Bugün öğle saatlerinde, Gebze Beylikbağı Mahallesi Bahardere Caddesi'nde ıslah edilen dere yatağına düşen yavru kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenle yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına indi. Su bulunmayan dere yatağında mahsur kalan yavru kedi file kepçe ile yakalandı. İtfaiyeciler file kepçeyi iple bağlayarak yukarı çekti. Herhangi bir yarası olmayan yavru kedi, annesini bulması için bulunduğu yerde serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA